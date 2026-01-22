Матчи Скрыть

В "Динамо" сообщили, что предлагали Паршивлюку остаться в клубе в другом качестве

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал уход из клуба Сергей Паршивлюка.
Фото: ФК "Динамо"
"Предлагали Паршивлюку остаться в другом качестве: тренерскую работу в других блоках. Он амбициозный специалист, расстались по обоюдному согласию", - передает слова Пивоварова "СЭ".

Напомним, 16 января московское "Динамо" объявило об уходе Сергея Паршивлюка из тренерского штаба. После завершения игровой карьеры Паршивлюк работал помощником у Марцела Лички, Валерия Карпина и Ролана Гусева.

По окончании первой части сезона руководство бело-голубых утвердило Гусева в должности главного тренера команды. Соглашение со специалистом действует до конца сезона 2025/2026.

