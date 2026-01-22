Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЖелезничарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
Шанхай ПортЗавершен

Круговой прокомментировал победу ЦСКА над "Акроном"

Защитник ЦСКА Данил Круговой подвел итоги товарищеского матча против "Акрона" (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА
"Первая игра года, рады, что победили. Тренировки дают о себе знать, ноги тяжелые. Свежести не было, но это же сборы, это нормально. В любом случае приятно начать год с победы. Думаю, дальше будет проще", - сказал Круговой "Матч ТВ".

Сегодня, 22 января, ЦСКА провел первый товарищеский матч в рамках зимних сборов, в котором встречался с тольяттинским "Акроном". Московская команда уступала по ходу игры, однако сумела вырвать победу со счетом 3:1. На гол форварда Артема Дзюбы "армейцы" ответили мячами нападающего Тамерлана Мусаева, защитника Мойзеса и хавбека Матии Поповича.

