Круговой прокомментировал победу ЦСКА над "Акроном"

"Первая игра года, рады, что победили. Тренировки дают о себе знать, ноги тяжелые. Свежести не было, но это же сборы, это нормально. В любом случае приятно начать год с победы. Думаю, дальше будет проще", - сказал Круговой "Матч ТВ".
Сегодня, 22 января, ЦСКА провел первый товарищеский матч в рамках зимних сборов, в котором встречался с тольяттинским "Акроном". Московская команда уступала по ходу игры, однако сумела вырвать победу со счетом 3:1. На гол форварда Артема Дзюбы "армейцы" ответили мячами нападающего Тамерлана Мусаева, защитника Мойзеса и хавбека Матии Поповича.