Непомнящий: не знаю, как Сауся будут использовать в "Спартаке"

Эксперт отметил, что для самого игрока такой шаг может стать важным этапом карьеры, но при этом обратил внимание на вопрос его роли в составе "красно-белых".
- Не знаю, как его будут использовать в клубе. Команде фланговый игрок необходим, но нет уверенности, что Саусю будут использовать на сто процентов. Будет ли он сидеть на скамейке? Примерно так я и высказался. Но не думаю, что он будет сидеть. Из ротации можно и завоевать место в основном составе, - цитирует Непомнящего "Советский спорт".
Ранее стало известно, что московский клуб близок к оформлению трансфера игрока.
В этом сезоне футболист выходил на поле в 19 поединках, забил один гол и оформил два ассиста на партнёров. "Балтика" с 35 баллами идёт пятой в чемпионате России. "Спартак" с 29 баллами располагается на шестой позиции.
Напомним, РПЛ возобновится в конце февраля.