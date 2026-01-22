Матчи Скрыть

Непомнящий: не знаю, как Сауся будут использовать в "Спартаке"

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался относительно возможного перехода в "Спартак" игрока "Балтики" Владислава Сауся.
Фото: ФК "Балтика"
Эксперт отметил, что для самого игрока такой шаг может стать важным этапом карьеры, но при этом обратил внимание на вопрос его роли в составе "красно-белых".

- Не знаю, как его будут использовать в клубе. Команде фланговый игрок необходим, но нет уверенности, что Саусю будут использовать на сто процентов. Будет ли он сидеть на скамейке? Примерно так я и высказался. Но не думаю, что он будет сидеть. Из ротации можно и завоевать место в основном составе, - цитирует Непомнящего "Советский спорт".

Ранее стало известно, что московский клуб близок к оформлению трансфера игрока.

В этом сезоне футболист выходил на поле в 19 поединках, забил один гол и оформил два ассиста на партнёров. "Балтика" с 35 баллами идёт пятой в чемпионате России. "Спартак" с 29 баллами располагается на шестой позиции.

Напомним, РПЛ возобновится в конце февраля.

