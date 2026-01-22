Булыкин: Смолов может стать тренером "Краснодара"

Ранее Смолов сообщил, что с марта начнет учиться на тренерскую категорию A+B.
- Здорово, что футболисты хотят учиться на тренеров. Большой плюс для футбола, что Федя останется в нём. Смолов может стать тренером "Краснодара", - цитирует экс-футболиста "Советский спорт".
За время выступлений за "Краснодар" Смолов провел 125 матчей, забил 68 мячей и сделал 24 голевые передачи. Добавим, что после ухода из южной команды футболист остаётся без клубы, хотя о завершении карьеры не объявлял.
В этом сезоне РПЛ "Краснодар" лидирует с 40 баллами в копилке. В тройке также находятся "Зенит" и "Локомотив", у которых в копилке 39 и 37 очков.
Фото: ФК "Краснодар"