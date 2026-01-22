Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЖелезничарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
Шанхай ПортЗавершен

Семак - о Венделе: к сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался об опоздании полузащитника Вендела на сбор команды.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, бразильский хавбек вовремя не явился в расположение команды для подготовки ко второй части чемпионата. Позже Семак сообщил, что на бразильца будет наложен штраф.

- К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причём платит много. Для клуба эта ситуация может и неплохая - штраф большой. Перед командой Вендел, думаю, извинится и на словах, и на деле. Состояние у него нормальное, будет работать с нами, - цитирует тренера пресс-служба клуба.

22 января в прессе появилась информация, что Вендел по итогу будет оштрафован на сумму более чем 60 миллионов рублей.

В этом сезоне хавбек принял участие в 16 поединках "Зенита", забил один мяч и оформил три ассиста. Трудовой договор игрока с клубом действует до середины 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится