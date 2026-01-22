Семак - о Венделе: к сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит

Напомним, бразильский хавбек вовремя не явился в расположение команды для подготовки ко второй части чемпионата. Позже Семак сообщил, что на бразильца будет наложен штраф.
- К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причём платит много. Для клуба эта ситуация может и неплохая - штраф большой. Перед командой Вендел, думаю, извинится и на словах, и на деле. Состояние у него нормальное, будет работать с нами, - цитирует тренера пресс-служба клуба.
22 января в прессе появилась информация, что Вендел по итогу будет оштрафован на сумму более чем 60 миллионов рублей.
В этом сезоне хавбек принял участие в 16 поединках "Зенита", забил один мяч и оформил три ассиста. Трудовой договор игрока с клубом действует до середины 2029 года.
Фото: ФК "Зенит"