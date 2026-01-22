"Говорят, что форма мне идёт". Дивеев высказался после первого матча за "Зенит"

Эта встреча стала для футболиста дебютной в составе петербургского клуба - он провел на поле первый тайм.
- Всем привет и всех с победой! Рад сыграть первый матч за "Зенит". Отдельное спасибо нашим болельщикам! Ещё говорят, что форма мне идёт! Приятно слышать, поверю, - написал Дивеев.
Напомним, зимой Дивеев подписал с "Зенитом" долгосрочный контракт. Ранее защитник выступал за ЦСКА, где играл с 2019 года.
"Зенит" с 39 баллами в копилке идёт на второй строчке в чемпионате, отставая на одно очко от лидера - "Краснодара". В первом матче после зимнего перерыва команда Сергея Семака примет "Балтику".
