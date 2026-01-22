Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЖелезничарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
Шанхай ПортЗавершен

"Говорят, что форма мне идёт". Дивеев высказался после первого матча за "Зенит"

Игрок "Зенита" Игорь Дивеев опубликовал пост после матча с "Шанхай Порт" (4:1).
Фото: ФК "Зенит"
Эта встреча стала для футболиста дебютной в составе петербургского клуба - он провел на поле первый тайм.

- Всем привет и всех с победой! Рад сыграть первый матч за "Зенит". Отдельное спасибо нашим болельщикам! Ещё говорят, что форма мне идёт! Приятно слышать, поверю, - написал Дивеев.

Напомним, зимой Дивеев подписал с "Зенитом" долгосрочный контракт. Ранее защитник выступал за ЦСКА, где играл с 2019 года.

"Зенит" с 39 баллами в копилке идёт на второй строчке в чемпионате, отставая на одно очко от лидера - "Краснодара". В первом матче после зимнего перерыва команда Сергея Семака примет "Балтику".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится