Чернышов считает, что Карседо уйдёт из "Спартака" вместе с Кахигао

По его мнению, новый наставник "красно-белых" вряд ли сможет добиться результата, а само решение связано в первую очередь с работой спортивного директора Франсиса Кахигао.
- Кахигао целенаправленно искал испанского специалиста. Он предлагал тренеров из низших дивизионов Испании, которые там никому не нужны. Я скептически отношусь к этому назначению. Возглавить "Спартак" должен был Черчесов. На пресс-конференции Кахигао сказал, что будет в ответе за результат Хуана Карлоса. Думаю, они вместе покинут "Спартак" с большой неустойкой, - цитирует эксперта Metaratings.ru.
Карседо ранее работал в тренерских штабах Унаи Эмери, в том числе находился в "Спартаке" в 2012 году. Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2028 года.
Последним местом работы Карседо был кипрский "Пафос", который он возглавлял в течение 2,5 лет.
Сейчас "Спартак" занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 29 очков.
Фото: ФК "Спартак"