Турецкий клуб близок к аренде Макарова у "Динамо" - источник

Турецкий "Кайсериспор" заинтересован в переходе полузащитника "Динамо" Дениса Макарова.
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает источник, клуб уже ведет переговоры с москвичами и рассчитывает оформить аренду игрока. Отмечается, что речь идет о соглашении на полгода - до лета 2026 года, когда Макаров сможет стать свободным агентом. Стороны находятся на финальной стадии обсуждений.

Сейчас 27-летний футболист тренируется с "Динамо-2" по решению клуба. Ранее, 6 декабря 2025 года, Макаров говорил, что готов уйти из команды, если главным тренером останется Ролан Гусев. По итогу специалист остался тренером как минимум до конца сезона.

Источник: "СЭ"

