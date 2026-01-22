Турецкий клуб близок к аренде Макарова у "Динамо" - источник

Как сообщает источник, клуб уже ведет переговоры с москвичами и рассчитывает оформить аренду игрока. Отмечается, что речь идет о соглашении на полгода - до лета 2026 года, когда Макаров сможет стать свободным агентом. Стороны находятся на финальной стадии обсуждений.
Сейчас 27-летний футболист тренируется с "Динамо-2" по решению клуба. Ранее, 6 декабря 2025 года, Макаров говорил, что готов уйти из команды, если главным тренером останется Ролан Гусев. По итогу специалист остался тренером как минимум до конца сезона.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Динамо"