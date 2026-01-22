Матчи Скрыть

Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЖелезничарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
Шанхай ПортЗавершен

Силкин считает, что Газзаев поможет "Динамо" своим опытом

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о назначении Валерия Газзаева в консультативный совет московского клуба.
Фото: "Чемпионат"
По мнению Силкина, появление Газзаева в структуре "бело-голубых" может пойти команде на пользу, в том числе из-за его опыта и связи с руководством.

- Это хорошая новость. Он очень принципиальный человек и он играл в "Динамо". Валерий Георгиевич знает руководство клуба, а руководство знает его. Он будет полезен "Динамо", – сказал Силкин Metaratings.ru.

Ранее официально было объявлено о назначении Газзаева в консультативный совет "Динамо".

Валерий Газзаев ранее выступал за "Динамо" как футболист, а также дважды работал главным тренером команды - с 1991 по 1993 год и с 2000 по 2001 год.

"Динамо" в этом сезоне набрало 21 балл и идёт на десятой строчке в чемпионате России.

