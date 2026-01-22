Силкин считает, что Газзаев поможет "Динамо" своим опытом

По мнению Силкина, появление Газзаева в структуре "бело-голубых" может пойти команде на пользу, в том числе из-за его опыта и связи с руководством.
- Это хорошая новость. Он очень принципиальный человек и он играл в "Динамо". Валерий Георгиевич знает руководство клуба, а руководство знает его. Он будет полезен "Динамо", – сказал Силкин Metaratings.ru.
Ранее официально было объявлено о назначении Газзаева в консультативный совет "Динамо".
Валерий Газзаев ранее выступал за "Динамо" как футболист, а также дважды работал главным тренером команды - с 1991 по 1993 год и с 2000 по 2001 год.
"Динамо" в этом сезоне набрало 21 балл и идёт на десятой строчке в чемпионате России.
