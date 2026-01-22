Напомним, "Зенит" 22 января обыграл "Шанхай Порт", Дивеев начал встречу с первых минут и был заменён в перерыве.
- Да, Игорю хотели поменьше дать сыграть, но, в принципе, 45 минут он на поле провёл, я с ним разговаривал - нормально абсолютно. И сыграл он хорошо, как мы и ожидали, - поделился Семак с клубной пресс-службой.
Футболист стал игроком "Зенита" в начале 2026 года, перейдя из ЦСКА.
"Зенит" с 39 очками в копилке идёт на второй строчке в чемпионате. В 19-м туре РПЛ команда примет "Балтику", встреча пройдёт 27 февраля.
Семак высказался об игре Дивеева в дебютном матче
Сергей Семак, наставник "Зенита", прокомментировал дебют Игоря Дивеева за петербургскую команду.