Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЖелезничарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
Шанхай ПортЗавершен

Семак высказался об игре Дивеева в дебютном матче

Сергей Семак, наставник "Зенита", прокомментировал дебют Игоря Дивеева за петербургскую команду.
Напомним, "Зенит" 22 января обыграл "Шанхай Порт", Дивеев начал встречу с первых минут и был заменён в перерыве.

- Да, Игорю хотели поменьше дать сыграть, но, в принципе, 45 минут он на поле провёл, я с ним разговаривал - нормально абсолютно. И сыграл он хорошо, как мы и ожидали, - поделился Семак с клубной пресс-службой.

Футболист стал игроком "Зенита" в начале 2026 года, перейдя из ЦСКА.

"Зенит" с 39 очками в копилке идёт на второй строчке в чемпионате. В 19-м туре РПЛ команда примет "Балтику", встреча пройдёт 27 февраля.

