Вендел суммарно пропустил 72 дня сборов за время в "Зените"

Сегодня бразилец прибыл в расположение команды в Дохе, однако присоединился к партнерам с опозданием на неделю - сбор "Зенита" стартовал 15 января.
Ранее Вендел уже неоднократно пропускал часть подготовки: зимой 2023 года он отсутствовал 3 дня, летом 2023-го - 32, зимой 2024-го - 2, летом 2025-го - 28.
Также сегодня сообщалось, что "Зенит" оштрафует хавбека на 60 млн рублей за нынешнее опоздание.
"Зенит" после 18 туров идёт вторым в РПЛ с 39 очками в активе. Чемпионат возобновится в конце февраля.
Источник: Sports.ru
