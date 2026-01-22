Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЖелезничарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
Шанхай ПортЗавершен

Вендел суммарно пропустил 72 дня сборов за время в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Вендел за время выступлений в петербургском клубе суммарно пропустил 72 дня сборов.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня бразилец прибыл в расположение команды в Дохе, однако присоединился к партнерам с опозданием на неделю - сбор "Зенита" стартовал 15 января.

Ранее Вендел уже неоднократно пропускал часть подготовки: зимой 2023 года он отсутствовал 3 дня, летом 2023-го - 32, зимой 2024-го - 2, летом 2025-го - 28.

Также сегодня сообщалось, что "Зенит" оштрафует хавбека на 60 млн рублей за нынешнее опоздание.

"Зенит" после 18 туров идёт вторым в РПЛ с 39 очками в активе. Чемпионат возобновится в конце февраля.

Источник: Sports.ru

