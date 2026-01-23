Гасилин – о тренерском штабе "Динамо": пусть лучше работают наши, чем иностранцы

"Мне интересно понаблюдать за работой Шаронова, Жиркова, Гусева. У этого трио может неплохо получиться. Пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы. Я с радостью посмотрю на наших специалистов", — приводит слова Гасилина "Матч ТВ".
Ранее в "Динамо" сообщили о назначении Ролана Гусева главным тренером команды. Специалист сменил на этом посту Валерия Карпина, который подал в отставку в ноябре. Гусев будет руководит бело-голубыми до конца нынешнего сезона.
Также стало известно что в тренерский штаб московской команды вошли экс-наставник "Рубина" Роман Шаронов и бывший полузащитник "Динамо" и сборной России России Юрий Жирков.
Бело-голубые ушли на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Гусева 21 очко.
Фото: ФК "Динамо"