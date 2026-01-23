Матчи Скрыть

Семак объяснил, почему Москвичев не сыграл в матче с "Шанхай Порт"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, почему вратарь команды Богдан Москвичёв не вышел на поле в контрольном матче с китайским "Шанхай Порт".
Фото: ФК "Зенит"
"Команда соперника изначально просила нас сыграть три тайма по 30 минут. Перед началом матча они изменили решение и предложили нам сыграть всё-таки стандартные два по 45. Мы хотели и вратарям дать сыграть по 30 минут, чтобы у нас ещё и Богдан Москвичёв вышел. Менять через 30 минут, потом 15 и ещё через 15 мы сочли не совсем уместным в данной ситуации, поэтому сыграет в следующем матче", — приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

Товарищеский матч между "Зенитом" и "Шанхай Порт" состоялся в четверг, 22 января. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 4:1. С первых минут ворота российской команды защищал Денис Адамов. Во втором тайме он был заменен на Евгения Латышонка.

"Зенит" проводит подготовку ко второй части сезона в Катаре. Первый зимний сбор команды Сергея Семака завершится 26 января. В этот день сине-бело-голубые проведут ответный контрольный матч с "Шанхай Порт".

