"Вообще отмечу, что нас, нападающих, всегда просят врываться в свободные зоны. Я, в свою очередь, увидел такую возможность, откликнулся на передачу Луиса. И когда понял, что вратарь далеко вышел из ворот, сразу решил, что хорошо было бы попробовать перекинуть мяч через него. Рад, что удалось", — приводит слова Педро пресс-служба "Зенита".
Контрольный матч с "Шанхай Порт" стал первым для "Зенита" в рамках зимнего сбора. Команда Сергея Семака проводит подготовку ко второй части сезона в Дохе. Ответная встреча команд состоится 26 января. В этот же день сине-бело-голубые завершат первый зимний сбор.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на втором месте в турнирной таблице. За 18 туров санкт-петербуржцы набрали 39 очков. Отставание от лидирующего на данный момент "Краснодара" составляет 1 очко. Первая встреча "Зенита" после зимнего перерыва состоится 27 февраля. Команда примет "Балтику" в 19-м туре РПЛ.
Педро прокомментировал свой гол в победном матче "Зенита" с "Шанхай Порт"
Фото: ФК "Зенит"