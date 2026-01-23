Ловчев: ЦСКА нужно было удерживать Дивеева. Так же как "Локо" Баринова

"Дивеев определял игру ЦСКА. И без него для меня пока не видится команды ЦСКА. Я человек из другого мира футбола. Когда я вижу, что человек служил верой и правой команде долгие годы, то его нужно задерживать. ЦСКА нужно было удерживать Дивеева. Так же как "Локомотиву" нужно было удерживать Баринова", — приводит слова Ловчевв "Матч ТВ".
В текущее зимнее трансферное окно стало известно об уходе Игоря Дивеева из ЦСКА в "Зенит". Вместо российского защитника в команду армейцев пришел Лусиано Гонду. Также в январе "Локомотив" объявил об уходе капитана команды Дмитрия Баринова, который провел с красно-зелеными всю карьеру. Полузащитник подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2028/29.
На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров РПЛ команда набрала 36 очков. С преимуществом в одно очко третью строчку занимает "Локомотив". У лидирующего "Краснодара" – 40 очков.
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался об уходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА и полузащитника Дмитрия Баринова из "Локомотива".
