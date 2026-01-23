Матчи Скрыть

Гендиректор "Динамо" Мх рассказал о настрое команды после первого сбора

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.
Фото: "Динамо" Мх
"Вадим Валентинович познакомился с командой. Очень объемную работу провели на первом сборе. В принципе, всё идет по плану. Нам всё нравится, мы пытаемся играть в чуть-чуть другую схему, ребятам нужно привыкнуть. Уверен, что нашим болельщикам это понравится", — приводит слова Газизова "Матч ТВ".

В конце декабря пресс-служба махачкалинского "Динамо" объявила о смене главного тренера. После отставки Хасанби Биджиева команду возглавил Вадим Евсеев. В четверг, 22 января команда потерпела поражение от сербского "Железничара" в товарищеском матче в рамках зимнего сбора. Встреча завершилась со счетом 1:0.

На данный момент команда Евсеева занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров "Динамо" из Махачкалы набрало 15 очков.

