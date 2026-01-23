Дзюба – о статусе капитана "Акрона": мне не привыкать

"Я во многих командах был капитаном, мне не привыкать. В любом случае приятно, что назначили, но если бы этого и не было, это на мои функции в команде никак не повлияло бы. Лидер — он по натуре должен быть лидером, и это проявляется на поле. Говорить за полем можно что угодно, красиво болтать и так далее, но футбольное поле всё показывает — кто ты и что ты. Тут не бывает посторонних", — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
В январе Артем Дзюба стал капитаном команды Заурбека Тедеева. Ранее этот статус принадлежал Константину Савичеву, который покинул "Акрон" и перешел в "Торпедо".
Тольяттинцы проводят подготовку ко второй части сезона в ОАЭ. В первом товарищеском матче "Акрон" потерпел поражение от ЦСКА со счетом 1:3. Автором единственного гола в составе "Акрона" стал Артем Дзюба.
Команда Тедеева на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров в активе "Акрона" 21 очко.
Фото: ФК "Акрон"