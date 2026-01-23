Об этом сообщила пресс-служба "Оренбурга". 20-летний игрок подписал трудовое соглашение с командой из Набережных Челнов до конца нынешнего сезона.
Полузащитник является воспитанником академии "Краснодара" и выступает за "Оренбург" с февраля 2025 года. В текущем сезоне Ревазов принял участие в 11-ти матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет один год и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трнасферную стоимость в 250 тысяч евро.
На данный момент "КАМАЗ" занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги с 32 очками после 21 тура. "Оренбург" идет на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. В активе команды 12 очков после 18-ти встреч.
Полузащитник "Оренбурга" Ревазов перешел в "КАМАЗ"
Фото: ФК "Кубань Холдинг"