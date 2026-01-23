Энрике объяснил, почему его удивил уход Жерсона из "Зенита"

"Могу сказать, что стало определенным сюрпризом. Потому что все то время, что мы вместе находились в "Зените", Жерсон был в прекрасном настроении, хорошо влился в команду, со всеми общался — не только с соотечественниками. Не очень много общались во время праздников, поэтому не знал о его трансфере до тех пор, пока об этом не стало известно официально. Поэтому признаюсь — я был этому несколько удивлен", — приводит слова Энрике "Матч ТВ".
"Зенит" объявил об уходе Жерсона 10 января. 28-летний футболист подписал контракт с бразильским "Крузейро". В составе санкт-петербуржцев он играл с лета 2025 года. За это время полузащитник вышел на поле в 15-ти матчах за сине-бело-голубых, в которых отметился двумя голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает траснферную стоимость Жерсона в 18 миллионов евро.
"Зенит" проводит зимний сбор в ОАЭ. Подготовка команды ко второй части сезона началась 15 января. Накануне команда одержала разгромную победу со счетом 4:1 в товарищеском матче с "Шанхай Порт!.
Фото: ФК "Зенит"