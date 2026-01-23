"В принципе, мог и первым касанием забивать, просто в голове щелкнуло, что лучше принять — это раз, чуть подработать мяч — это два. После этого пробил, ничего такого. Другое дело, что Даня Кондаков хороший пас отдал. Хорошую игру провели. Но первый матч после долгой паузы всегда немного тяжеловатый", — приводит слова Соболева "Матч ТВ".
В четверг, 22 января "Зенит" провел первый товарищеский матч в рамках зимнего сбора в Дохе. Встреча с "Шанхай Порт" завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 4:1. Голы в ворота китайской команды забили Луис Энрике, Педро, Александр Соболев и Александр Ерохин. Соболев был на поле дольше всех остальных игроков "Зенита": нападающий провел 71 минуту.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на втором месте в турнирной таблице. После 18-ти туров РПЛ в активе команды 39 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.
Соболев – о голе в ворота "Шанхай Порт": мог и первым касанием забивать
Нападающий "Зенита" Александр Соболев прокомментировал свой гол в товарищеском матче с "Шанхай Порт".
Фото: ФК "Зенит"