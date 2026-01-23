В "Черноморце" ответили, будет ли Евсеев переманивать игроков в "Динамо" Мх

"Я не думаю, что Вадим будет переманивать наших игроков к себе в "Динамо" Мх. У нас хорошие отношения с ним. Сейчас двое из наших лидеров ушли в "Ротор", будем опираться на молодых ребят. Даем шансы своим пацанам", — приводит слова Бута "РБ Спорт".
В декабре Вадим Евсеев покинул новороссийский клуб и возглавил махачкалинское "Динамо". Специалист сменил на посту главного тренера Хасанби Биджиева, который подал в отставку. Евсеев тренировал "Черноморца" с сентября 2025 года. Вместе с ним команда провела 13 матчей Первой лиги, в которых шесть раз одержала победу, три раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения.
На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров РПЛ команда набрала 15 очков.
Спортивный директор "Черноморца" Владимир Бут высказал мнение, будет ли экс-наставник команды Вадим Евсеев переманивать игроков в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Черноморец"