Главные новости
Чемпионат Мира 2022
Энрике заявил, что сборной Бразилии по силам выиграть чемпионат мира
Сегодня, 11:54
Бразильский футболист "
Зенита
" Луис Энрике заявил, что сборная его страны может стать чемпионом мира-2026.
Фото: Getty Images
"Вся страна, конечно же, считает, что сборная Бразилии станет чемпионом мира. Во-первых, у нас очень качественная и слаженная сборная. Во-вторых, ее возглавляет человек, выигравший огромное количество титулов. Для нас это тоже очень важно. Я тоже считаю, что этой команде по силам дойти до финала и там с божьей помощью победить", — приводит слова Энрике "
Матч ТВ
".
Сборная Бразилии не побеждали на чемпионатах мира с 2002 года. В этом году бразильцы сыграют на чемпионате мира в группе C. Их соперниками на этом этапе станут национальные команды Марокко, Гаити и Шотландии.
Чемпионат мира-2026 пройдет на территории трех стран – США, Мексики и Канады. Он начнется 9 июня и завершится 19 июля. Российская сборная не принимает участия в турнире в связи с отстранением с февраля 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, одержавшая победу в Катаре в 2022 году.
Луис Энрике
Зенит
Сборная Бразилии
Чемпионат Мира
ЧМ-2026
Опубликовал:
Юлия Тотьмянина
