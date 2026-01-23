"Правда, что перед назначением Гусева были контакты с Сандро Шварцем? Контакты были со многими кандидатами. Мы принимали решение исходя из большого количества сценариев и определённого количества кандидатов. Но было принято решение и тот путь, по которому мы пошли. Верим, что он правильный", - сказал Пивоваров "Чемпионату".
Ролан Гусев был назначен главным тренером московского "Динамо" в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 4 матча, одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.
Сандро Шварц являлся главным тренером "Динамо" с октября 2020 года по июнь 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, одержала 32 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
В "Динамо" ответили, контактировали ли со Шварцем перед назначением Гусева
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о ситуации с выбором главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо"