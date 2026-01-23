Булыкин: Мостовой способен стать тренером "Спартака"

"Он может работать на уровне РПЛ. Нужно стать тренером, не только критиковать, а доказать, что он способен работать на уровне чемпионата России. Сразу новичка в "Спартак" не поставят, но после работы в другом клубе, то он способен легко туда попасть, ведь он всё-таки легенда", - сказал Булыкин "Советскому спорту".
Александр Мостовой выступал в составе московского "Спартака" с 1987 по 1992 год. Всего за красно-белых атакующий полузащитник провел 142 матча, забил 48 голов и отдал 2 голевые передачи. Вместе с клубом футболист дважды стал чемпионом СССР и выиграл один Кубок СССР.
В начале марта 2025 года Мостовой заявил, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об Александре Мостовом.
