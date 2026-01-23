"Ротор" хочет подписать экс-игрока "Оренбурга" и "Пари НН"

По информации источника, в игроке заинтересован главный тренер "Ротора" Дмитрий Парфенов.
Матео Стаматов выступает в составе "Семптеври" с октября 2025 года. В текущем сезоне левый защитник провел за клуб 6 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Фото: ФК "Пари НН"