"Ротор" хочет подписать экс-игрока "Оренбурга" и "Пари НН"

"Ротор" ведет переговоры о трансфере защитника болгарского "Семптеври" Матео Стаматова.
Фото: ФК "Пари НН"
По информации источника, в игроке заинтересован главный тренер "Ротора" Дмитрий Парфенов.

Матео Стаматов выступает в составе "Семптеври" с октября 2025 года. В текущем сезоне левый защитник провел за клуб 6 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

Источник: Metaratings

