"Мы прогнозировали, что это может произойти после того, как компания "РТ-Капитал" заявила о намерении признать "Крылья" банкротом. РФС работает согласно существующим регламентам. В свою очередь, мы планируем закрыть существующие долговые обязательства перед "РТ-Капитал" до 3 февраля", - сказал председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев "Чемпионату".
Ранее в Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Российский футбольный союз наложил трансферный бан на самарский клуб. Суммарный долг "Крыльев Советов" перед "РТ-Капиталом" составлял 926 миллионов рублей, на момент конца декабря 2025 года клуб погасил 535 миллионов рублей.
На данный момент самарская команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 18-ти матчах. Подопечные Магомеда Адиева одержали 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений в лиге.
РФС наложил трансферный бан на "Крылья Советов"
Фото: ФК "Крылья Советов"