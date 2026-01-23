Матчи Скрыть

Агент подтвердил, что Саусь пройдет медосмотр для "Спартака"

Агент игрока "Балтики" Владислава Сауся Андрей Талаев высказался о трансфере футболиста в "Спартак".
Фото: ФК "Балтика"
"Саусь действительно сегодня вылетит на медосмотр для перехода в "Спартак". Трансфер будет завершён, когда Владислав пройдёт медобследование, но всё близко", - сказал Талаев "Чемпионату".

Ранее в СМИ сообщалось, что Владислав Саусь сегодня, 23 января, вылетает из Турции в Москву, чтобы пройти медицинское обследование.

В текущем сезоне за калининградскую "Балтику" на счету правого полузащитника 19 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.

Опубликовал:
