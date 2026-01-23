Матчи Скрыть

Суд взыскал с "Ростова" 185 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с "Ростова" 185 миллионов рублей.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, в эту сумму входят средства гранта в размере более 168 миллиона рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами - в размере около 17 миллионов. Другие подробности рассматриваемого иска не сообщаются.

На данный момент "Ростов" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18 матчах. Подопечные Джонатана Альбы одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений в лиге.

Следующий матч "Ростова" в РПЛ состоится 28 февраля против "Краснодара".

Источник: "РИА Новости"

