Мостовой: не удивлен успеху Тедеско в "Фенербахче". Удивлен, как он туда попал?

"Не удивлен успеху Тедеско в "Фенербахче". Посмотрите, какой там состав. Я удивлен, как он туда попал? После того как он провалился во многих других местах", - передает слова Мостового "Чемпионат".
Доменико Тедеско возглавляет "Фенербахче" с 9 сентября 2025 года. Под его руководством турецкая команда завоевала Суперкубок Турции, победив в финале "Галатасарай" (2:0). В чемпионате подопечные идут на втором месте, набрав 42 очка в 18 турах, и отстают от первой строчки на один балл.
Напомним, Тедеско занимал пост главного тренера московского "Спартака" с октября 2019 по май 2021 года.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе экс-тренера "Спартака" Доменико Тедеско в "Фенербахче".
