В РФС прокомментировали трансферный бан "Крыльев Советов"

"По результатам финансового контроля на "Крылья Советов" наложен запрет на регистрацию новых игроков. Он обусловлен наличием у клуба задолженностей по налоговым отчислениям и трансферным платежам. Запрет наложен в качестве обеспечительной меры", - сказал Дьяков.
Напомним, ранее стало известно о том, что Российский футбольный союз наложил трансферный бан на самарские "Крылья Советов". Председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев заявил, что самарцы закроют свои долговые обязательства перед компанией "РТ-Капитал" до 3 февраля и у клуба останется время на то, чтобы заявить всех необходимых новичков.
Напомним, регистрационный период в РПЛ продлится до 19 февраля.
Источник: Sport24
Фото: ФК "Крылья Советов"