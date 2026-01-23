В "Динамо" рассказали, кто сыграл важную роль, чтобы Бабаев не перешел в "Спартак"

"Поручение Степашина, чтобы Бабаев не переходил в "Спартак" и остался в "Динамо", руководством клуба было выполнено. У нас было не так много вариантов к действию. Степашин был вовлечен в ситуацию по будущему Бабаева. Думаю, он сыграл важную роль", - сказал Пивоваров.
Напомним, 14 января, "Динамо" официально объявило о продлении соглашения с крайним нападающим Ульви Бабаевым. Новый контракт игрока будет действовать до лета 2029 года и может быть продлен еще на один сезон.
Ранее в СМИ сообщалось, что московский "Спартак" был заинтересован в услугах 21-летнего вингера и предлагал игроку контракт до 2023 года.
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о пролонгации соглашения с вингером Ульви Бабаевым.
