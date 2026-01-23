Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
Отменён
ИМТОтменён
Динамо
2 - 2 (П 5 - 3) 2 253
Шанхай ШэньхуаЗавершен

В "Динамо" Мх подтвердили заинтересованность в полузащитнике "Спартака"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал интерес к игроку московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Связывались ли со "Спартаком" по поводу возможной аренды Зорина? Нет, со "Спартаком" не связывались. Разговаривали с представителем игрока. Идет обычная оперативная работа", - цитирует Газизова "Матч ТВ".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в атакующем полузащитнике московского "Спартака" Данииле Зорине заинтересованы пять клубов РПЛ.

В этом сезоне 21-летний хавбек принял участие в 4 матчах за красно-белых в Кубке России, в которых отметился забитым голом и двумя результативными передачами. В РПЛ игрок провел на поле всего шесть минут.

