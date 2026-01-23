Напомним, основное время поединка завершилось со счётом 2:2, однако в серии пенальти московский коллектив оказался точнее.
- Приятно начинать год с победы. В матче было хорошее движение. Не очень обидная игра и для наших соперников. У них решающий раунд в Лиге чемпионов. Благодарим их за участие в нашей игре, а отдельная благодарность Слуцкому, - цитирует Пивоварова "Чемпионат".
Столичная команда с 21 баллом в активе идёт на десятой строчке в РПЛ. После рестарта сезона команда Ролана Гусева на своей арене примет "Крылья Советов", матч пройдёт 1 марта.
Гендиректор "Динамо": приятно начинать год с победы
Павел Пивоваров, гендиректор столичного "Динамо", заявил, что команда довольна стартом года и получила полезную проверку в игре с "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Динамо"