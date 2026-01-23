"Пари НН" покупает форварда "Расинга" за 850 тысяч евро - источник

"Пари НН" близок к оформлению трансфера нападающего аргентинского "Расинга" Авельянеда Адриана Бальбоа.

Фото: Getty Images

По информации журналиста Германа Гарсии Гровы, сумма сделки составит 850 тысяч евро. Сообщается, что форвард подпишет контракт сроком на три года.



32-летний уругваец играет за "Расинг" с января 2025 года. В сезоне-2025 он провёл 40 матчей и забил семь мячей. Действующий контракт футболиста с аргентинским клубом рассчитан до конца декабря 2027 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.



"Пари НН" занимает 14-е место в таблице, набрав 14 очков.