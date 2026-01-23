Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
Отменён
ИМТОтменён
Динамо
2 - 2 (П 5 - 3) 2 253
Шанхай ШэньхуаЗавершен

Пономарёв: у "Динамо" просто безобразная оборона

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал Rusfootball.info победу московского "Динамо" над китайским "Шанхай Шэньхуа" в товарищеском матче в серии пенальти.
Фото: ФК "Динамо"
- Очень понравился мне "Шанхай Шэньхуа". Интересная такая команда, и с мячом довольно хорошо обращается. Неплохо смотрится. А вот у "Динамо" плохо дело в обороне обстоит. Я всегда говорил, что Касерес не может быть защитником: через него всегда будут забивать. И в целом у "Динамо" просто безобразная оборона. С такой обороной просто нечего делать в борьбе за самые высокие места в чемпионате России.

Напомним, "Динамо" 23 января сыграло вничью против "Шанхай Шэньхуа" - 2:2, а в серии пенальти одержало победу.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

