- Очень понравился мне "Шанхай Шэньхуа". Интересная такая команда, и с мячом довольно хорошо обращается. Неплохо смотрится. А вот у "Динамо" плохо дело в обороне обстоит. Я всегда говорил, что Касерес не может быть защитником: через него всегда будут забивать. И в целом у "Динамо" просто безобразная оборона. С такой обороной просто нечего делать в борьбе за самые высокие места в чемпионате России.
Напомним, "Динамо" 23 января сыграло вничью против "Шанхай Шэньхуа" - 2:2, а в серии пенальти одержало победу.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарёв: у "Динамо" просто безобразная оборона
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал Rusfootball.info победу московского "Динамо" над китайским "Шанхай Шэньхуа" в товарищеском матче в серии пенальти.
Фото: ФК "Динамо"