Гусев рассказал о проблемах "Динамо" после матча с китайским клубом

Наставник " Динамо " Ролан Гусев подвёл итоги матча с "Шанхай Шэньхуа" в рамках зимних сборов.

Фото: ФК "Динамо"

В основное время команды сыграли 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались бело-голубые. По словам Гусева, игра получилась полезной и дала достаточно информации для анализа.



- По движению посмотрим данные после игры, но по самой игре есть пробелы в тактическом и техническом плане. В первом тайме было хуже, во втором уже получше, - заявил тренер в эфире "Матч ТВ".



Московский клуб с 21 баллом в активе идёт на десятой позиции в чемпионате. В первом матче после зимнего перерыва коллектив Гусева на своей арене сыграет против "Крыльев Советов".