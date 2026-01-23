Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
Отменён
ИМТОтменён
Динамо
2 - 2 (П 5 - 3) 2 253
Шанхай ШэньхуаЗавершен

Гусев рассказал о проблемах "Динамо" после матча с китайским клубом

Наставник "Динамо" Ролан Гусев подвёл итоги матча с "Шанхай Шэньхуа" в рамках зимних сборов.
Фото: ФК "Динамо"
В основное время команды сыграли 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались бело-голубые. По словам Гусева, игра получилась полезной и дала достаточно информации для анализа.

- По движению посмотрим данные после игры, но по самой игре есть пробелы в тактическом и техническом плане. В первом тайме было хуже, во втором уже получше, - заявил тренер в эфире "Матч ТВ".

Московский клуб с 21 баллом в активе идёт на десятой позиции в чемпионате. В первом матче после зимнего перерыва коллектив Гусева на своей арене сыграет против "Крыльев Советов".

