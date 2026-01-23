В основное время команды сыграли 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались бело-голубые. По словам Гусева, игра получилась полезной и дала достаточно информации для анализа.
- По движению посмотрим данные после игры, но по самой игре есть пробелы в тактическом и техническом плане. В первом тайме было хуже, во втором уже получше, - заявил тренер в эфире "Матч ТВ".
Московский клуб с 21 баллом в активе идёт на десятой позиции в чемпионате. В первом матче после зимнего перерыва коллектив Гусева на своей арене сыграет против "Крыльев Советов".
Гусев рассказал о проблемах "Динамо" после матча с китайским клубом
Наставник "Динамо" Ролан Гусев подвёл итоги матча с "Шанхай Шэньхуа" в рамках зимних сборов.
Фото: ФК "Динамо"