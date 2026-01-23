Мостовой - о трансфере Сауся в "Спартак": хороших русских пареньков надо замечать

Мостовой отметил, что в условиях более жёсткого лимита на легионеров российским командам важно обращать внимание на отечественных футболистов, а "Балтика" в случае сделки получит финансовую выгоду.
- Хороших русских пареньков надо замечать, правильно. С ужесточением лимита отечественные игроки нужны. "Балтика" получит деньги - тоже хорошо. Заиграет ли он? Не знаю, надо быть внутри клуба, чтобы это оценивать, - цитирует эксперта "СЭ".
Ранее в прессе сообщалось, что Саусь уже согласовал со "Спартаком" условия личного соглашения.
В текущем сезоне защитник провёл за "Балтику" 19 матчей, забил один мяч и оформил два ассиста.