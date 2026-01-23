Матчи Скрыть

Мостовой - о трансфере Сауся в "Спартак": хороших русских пареньков надо замечать

Александр Мостовой, в прошлом выступавший за "Спартак", высказался относительно возможного перехода Владислава Сауся в московский клуб.
Фото: ФК "Балтика"
Мостовой отметил, что в условиях более жёсткого лимита на легионеров российским командам важно обращать внимание на отечественных футболистов, а "Балтика" в случае сделки получит финансовую выгоду.

- Хороших русских пареньков надо замечать, правильно. С ужесточением лимита отечественные игроки нужны. "Балтика" получит деньги - тоже хорошо. Заиграет ли он? Не знаю, надо быть внутри клуба, чтобы это оценивать, - цитирует эксперта "СЭ".

Ранее в прессе сообщалось, что Саусь уже согласовал со "Спартаком" условия личного соглашения.

В текущем сезоне защитник провёл за "Балтику" 19 матчей, забил один мяч и оформил два ассиста.

