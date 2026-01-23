Матчи Скрыть

"Зенит" интересуется опорником "Ботафого", бразильцы требуют 23 млн евро - источник

"Зенит" оказался в числе клубов, которые следят за опорным полузащитником "Ботафого" Данило.
Фото: Imago
Также интерес к 24-летнему бразильцу приписывают "Фламенго" и "Палмейрас".

Как передаёт журналист Экрем Конур, "Ботафого" готов рассмотреть продажу игрока минимум за 23 млн евро - примерно за те же деньги, за которые хавбека приобрели у "Ноттингем Форест" прошлым летом.

В составе "Ботафого" Данило провёл 18 матчей, забив один мяч и отдав четыре результативные передачи.

"Зенит" набрал 39 очков и располагается на второй строчке в таблице. В первом матче после возобновления сезона команда примет "Балтику".

