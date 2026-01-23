Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
Отменён
ИМТОтменён
Динамо
2 - 2 (П 5 - 3) 2 253
Шанхай ШэньхуаЗавершен

Карседо подвёл итоги первого сбора "Спартака" в Дубае

Наставник "Спартака" Хуан Карседо оценил работу команды на первом зимнем сборе в Дубае, а также поделился впечатлениями от контрольной встречи со сборной Китая (2:2).
Фото: ФК "Спартак"
- Первая неделя получилась очень плодотворной. Работа была насыщенная, проводили по две тренировки в день. Сегодня нам не удалось добиться победы, но действиями команды я удовлетворен. Ребята выполняли то, о чем мы говорили, - сказал испанец в интервью пресс-службе клуба.

Следующий этап подготовки красно-белые также проведут в Дубае - второй сбор стартует 27 января.

"Спартак" с 29 баллами в активе идёт шестым в чемпионате. Лидером РПЛ является "Краснодар" с 40 очками.

После возобновления сезона команда Карседо проведёт выездной поединок с "Сочи" 1 марта.

