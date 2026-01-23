Бубнов рассказал, в каком случае "Зенит" уволит Семака

В прошлом футболист " Динамо " и " Спартак " Александр Бубнов поделился мнением о том, насколько устойчиво положение Сергея Семака на посту наставника " Зенита ".

Фото: ФК "Зенит"

По его словам, для Семака этот сезон может стать решающим в плане дальнейшей работы в клубе.



- Уже Орлов озвучил, может, через него вбросили информацию, чтобы было всё понятно. Если Семак сейчас чемпионом не становится, то всё, его убирают. 100%, - поделился эксперт на ютуб-канале "Коммент.Шоу".



Напомним, российский специалист стал тренером петербургского клуба в 2018 года и с того момента шесть раз становился чемпионом страны.



В этом сезоне команда Семака с 39 очками в копилке идёт на второй строчке. Чемпионат России, напомним, возобновится в феврале.