Бубнов рассказал, в каком случае "Зенит" уволит Семака

По его словам, для Семака этот сезон может стать решающим в плане дальнейшей работы в клубе.
- Уже Орлов озвучил, может, через него вбросили информацию, чтобы было всё понятно. Если Семак сейчас чемпионом не становится, то всё, его убирают. 100%, - поделился эксперт на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, российский специалист стал тренером петербургского клуба в 2018 года и с того момента шесть раз становился чемпионом страны.
В этом сезоне команда Семака с 39 очками в копилке идёт на второй строчке. Чемпионат России, напомним, возобновится в феврале.
Фото: ФК "Зенит"