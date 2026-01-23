Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
Отменён
ИМТОтменён
Динамо
2 - 2 (П 5 - 3) 2 253
Шанхай ШэньхуаЗавершен

ЦСКА не договорился о трансфере бразильского футболиста - источник

Переход защитника "Аль-Васла" Адриэлсона в ЦСКА, похоже, не состоится.
Фото: globallookpress.com
Переговоры по трансферу остановились, и сделка в ближайшее время не ожидается. Причиной, как сообщается, стало изменение условий со стороны клуба из ОАЭ: "Аль-Васл" запросил у армейцев сумму выше первоначальных договорённостей. Об этом сообщает ESPN.

В текущем сезоне защитник провёл 21 матч во всех турнирах и отметился пятью голами.

ЦСКА с 36 баллами в копилке идёт на четвёртой позиции в чемпионате России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится