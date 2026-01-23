Переговоры по трансферу остановились, и сделка в ближайшее время не ожидается. Причиной, как сообщается, стало изменение условий со стороны клуба из ОАЭ: "Аль-Васл" запросил у армейцев сумму выше первоначальных договорённостей. Об этом сообщает ESPN.
В текущем сезоне защитник провёл 21 матч во всех турнирах и отметился пятью голами.
ЦСКА с 36 баллами в копилке идёт на четвёртой позиции в чемпионате России.
ЦСКА не договорился о трансфере бразильского футболиста - источник
Переход защитника "Аль-Васла" Адриэлсона в ЦСКА, похоже, не состоится.
Фото: globallookpress.com