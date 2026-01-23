Матчи Скрыть

"Внутреннее расследование ещё не завершилось". В "Динамо" рассказали о ситуации со Скопинцевым

В "Динамо" продолжают разбираться в ситуации с опозданием защитника Дмитрия Скопинцева на сбор команды.
Фото: ФК "Динамо"
Гендиректор клуба Павел Пивоваров отметил, что проверка внутри клуба ещё идёт и окончательных выводов пока нет.

Ранее сообщалось, что Скопинцев не смог вовремя прилететь на сбор. По информации прессы, причиной задержки мог стать просроченный загранпаспорт футболиста.

- Внутреннее расследование ещё не завершилось. Хорошо, что он появился. Предварительные выводы в том, что были допущены ошибки, которые необходимо исправлять, так чтобы они не были допущены в будущем. Будут установлены ответственные лица, и к ним будет применена дисциплинарная ответственность, - передаёт слова руководителя клуба "Советский спорт".

Московская команда располагается на 10-й строчке в РПЛ, набрав 21 балл. Рестарт чемпионата, напомним, запланирован на февраля. Динамовцы в 19-м туре примут "Крылья Советов".

