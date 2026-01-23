Российский тренер поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

- Нужно, чтобы русские футболисты играли, чтобы готовили их и играли. Я за лимит, тогда и сборная лучше будет играть. Сейчас легионеров много, они там все одной лавкой сидят. Если их будет меньше, думаю, будут приезжать более качественные футболисты, - передаёт слова Тарханова "Советский спорт".
Сейчас клубы РПЛ имеют право заявлять на матч до 13 иностранных игроков, а одновременно в матчах может участвовать восемь легионеров. Ожидается, что в течении нескольких лет поэтапно будет вводиться ужесточение и в итоге в заявке можно будет иметь лишь десять иностранцев, а на поле одновременно - пять.
На данный момент в чемпионате России пауза. Лидирует в таблице "Краснодар" с 40 очками. В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив", набравшие 39 и 37 баллов соответственно.
Российский тренер Александр Тарханов высказал своё мнение о ситуации с ужесточением лимита на иностранцев в российском чемпионате.
Фото: ФК "Спартак"