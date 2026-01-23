Стала известна зарплата Нани в "Актобе" - источник

Луиш Нани может возобновить игровую карьеру в Казахстане и подписать контракт с "Актобе".

Фото: Getty Images

Сообщается, что стороны уже согласовали условия соглашения, рассчитанного на один год, однако окончательное решение Нани примет после знакомства с городом, куда он прилетел сегодня.



Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, зарплата экс-игрока "Манчестер Юнайтед" составит 70 тысяч долларов в месяц, а за год он сможет заработать 840 тысяч долларов.



Также отмечается, что в казахстанском клубе Нани могут отвести роль не только игрока, но и человека, который будет помогать клубу с международным продвижением.