При этом казахстанскому клубу, вероятно, придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией: на форварда также претендуют команды из Китая и арабских стран. Об этом сообщает телеграм-канал "ЖаркOFF".
Кроме того, в рамках подготовки к новому сезону "Кайрат" планирует закрыть сразу три позиции в составе.
Форвард играет за "Пари НН" с сентября 2023 года. За это время он провёл 75 матчей, забил 24 гола и сделал четыре результативные передачи.
"Кайрат" нацелился на нападающего "Пари НН" - источник
"Кайрат" проявляет интерес к уругвайскому нападающему Хуану Боселли, который выступает за "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"