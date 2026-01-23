Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
Отменён
ИМТОтменён
Динамо
2 - 2 (П 5 - 3) 2 253
Шанхай ШэньхуаЗавершен

"Кайрат" нацелился на нападающего "Пари НН" - источник

"Кайрат" проявляет интерес к уругвайскому нападающему Хуану Боселли, который выступает за "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
При этом казахстанскому клубу, вероятно, придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией: на форварда также претендуют команды из Китая и арабских стран. Об этом сообщает телеграм-канал "ЖаркOFF".

Кроме того, в рамках подготовки к новому сезону "Кайрат" планирует закрыть сразу три позиции в составе.

Форвард играет за "Пари НН" с сентября 2023 года. За это время он провёл 75 матчей, забил 24 гола и сделал четыре результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится