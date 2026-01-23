"Кайрат" нацелился на нападающего "Пари НН" - источник

"Кайрат" проявляет интерес к уругвайскому нападающему Хуану Боселли, который выступает за "Пари НН".

Фото: ФК "Пари НН"

При этом казахстанскому клубу, вероятно, придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией: на форварда также претендуют команды из Китая и арабских стран. Об этом сообщает телеграм-канал "ЖаркOFF".



Кроме того, в рамках подготовки к новому сезону "Кайрат" планирует закрыть сразу три позиции в составе.



Форвард играет за "Пари НН" с сентября 2023 года. За это время он провёл 75 матчей, забил 24 гола и сделал четыре результативные передачи.