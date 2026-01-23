Агент Селюк: вот увидите, "Спартак" выкупит контракт Артиги

По словам Селюка, в перспективе Артига может заинтересовать "Спартак", если в Москве снова решат искать тренера.
- Думаю, "Спартаку" в этом сезоне ничего не светит. Для меня не будет удивлением и неожиданностью, если через полтора сезона тот же "Спартак" захочет выкупить Артигу. Вот увидите, так и будет, - цитирует агента Odds.ru.
Напомним, в январе Артига сменил в "Рубине" Рашида Рахимова и подписал с клубом контракт до 2027 года. После 18 туров казанская команда с 23 баллами в активе идёт седьмой в РПЛ.
"Спартак" с начала 2026 года тренирует Хуан Карседо. Московская команда в осеннем отрезке сезона набрала 29 баллов и располагается на шестой позиции.