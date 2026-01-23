Матчи Скрыть

"Зениту" предлагают форвардов из России, но клуб ищет усиление за границей - источник

"Зенит" продолжает работу на трансферном рынке и рассматривает варианты усиления линии атаки.
Фото: ФК "Зенит"
В клубе ищут нового нападающего, причём приоритет, как сообщается, отдаётся футболистам из зарубежных чемпионатов.

Отмечается, что петербуржцам предлагали и кандидатов из России, однако "сине-бело-голубые" в основном ориентируются на иностранный рынок. Как сообщает источник, в "Зените" не намерены переплачивать и хотят сохранить трансферный баланс, поэтому сейчас клуб внимательно изучает варианты в Европе и Латинской Америке.

"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на втором месте в РПЛ. В первом матче после возобновления сезона команда примет "Балтику".

Источник: "Советский спорт"

