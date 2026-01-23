Орлов: у "Зенита" юбилейный чемпионат. И нам надо обязательно победить!

Он отметил, что для петербургского клуба этот чемпионат особенный - юбилейный, поэтому задача на сезон должна быть максимальной.
- У нас юбилейный чемпионат. И нам надо обязательно победить! Что тут ещё говорить? Мы специально освободили зарплатную ведомость, чтобы пригласить хороших и качественных футболистов, - поделился комментатор в эфире "Радио Зенит".
"Зенит" идёт на второй строчке в чемпионате, набрав в 18 матчах 39 очков. Команда из Санкт-Петербурга отстаёт от "Краснодара" на одно очко. В первом поединке после зимней паузы команда Сергея Семака на своём поле примет "Балтику", встреча пройдёт 27 февраля.
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о целях "Зенита" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"