По мнению Быстрова, санкции в размере 60 млн рублей выглядят нереалистично, и такие суммы в клубах просто не практикуются.
- Оштрафуют его как надо, но не на 700 тысяч евро. Видимо, клуб его поведение устраивает, раз с ним переподписывают новый контракт. Все знают его характер, он каждый год делает одно и то же, - передаёт слова Быстрова "СЭ".
Ранее в прессе была опубликована информация, что клуб с берегов Невы оштрафует бразильца примерно на 700 тысяч евро за то, что игрок вовремя не явился на сборы команды.
Быстров не поверил в штраф Венделу на 60 млн рублей
Владимир Быстров, ранее выступавший за "Зенит", отреагировал на информацию о возможном крупном штрафе для Вендела.
Фото: ФК "Зенит"