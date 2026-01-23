Матчи Скрыть

Кордоба назвал личные цели на 2026 год

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба поделился личными задачами на 2026 год.
Фото: ФК "Краснодар"
Форвард отметил, что рассчитывает провести 2026-й не хуже, чем предыдущий, и хочет приносить пользу "быкам" результативными действиями - голами и передачами. Также Кордоба подчеркнул, что дополнительной мотивацией для него остаётся борьба за место в сборной на чемпионат мира.

- У меня есть и дополнительная мотивация - это чемпионат мира. Мне нужно по полной выкладываться в моём клубе, чтобы меня продолжали вызывать в сборную, а я смог попасть на чемпионат мира, - цитирует колумбийца пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне футболист провёл 24 матча, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач. В этом сезоне колумбиец оформил "8+4" по системе "гол+пас".

После первой части чемпионата России "Краснодар" лидирует в таблице с 40 очками.

